28 Mayıs 2.turda Kahramanmaraş seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KAHRAMANMARAŞ'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kahramanmaraş genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,77 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,23 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ OY ALDI?

Kahramanmaraş'da yüzde 75,77 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 469.039OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KAHRAMANMARAŞ'DA KAÇ OY ALDI?

Kahramanmaraş'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,23 oranıyla 150.013 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Kahramanmaraş olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Kahramanmaraş yüzde 72.9