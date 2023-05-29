28 Mayıs 2.turda İzmir seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu İzmir kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İzmir kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs İzmir seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir oy oranlarını İzmir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İzmir oy oranları! Kılıçdaroğlu İzmir kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN İZMİR'DE KAÇ OY ALDI?

İzmir'de yüzde 32,87 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 978.316 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE KAÇ OY ALDI?

İzmir'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 67,13 oranıyla 1.998.359 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN İZMİR'DE KAÇ OY ALDI?

İzmir'de yüzde 31,48 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kemalpaşa ve Kiraz ilçelerinde üstünlük elde ederek toplam 964.470 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU İZMİR'DE KAÇ OY ALDI?

İzmir'de yüzde 62.29 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Aliağa, Bornova, Bergama, Bayındır, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kınık, Ödemiş, Menemen, Tire, Beydağ, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde üstünlük elde ederek 1.939.651 oy aldı.