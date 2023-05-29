28 Mayıs 2.turda İstanbul seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul oy oranlarını İstanbul geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul oy oranları! Kılıçdaroğlu İstanbul kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
İstanbul'da yüzde 48,22 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 4.767.947 OY aldı.
İstanbul'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,78 oranıyla 5.120.212 oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
İstanbul'da yüzde 46,68 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Kağıthane; Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Şile'de üstünlük elde ederek toplam 4.738.680 oy aldı.
İstanbul'da yüzde 48.56 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Çatalca, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Silivri, Şişli, Üsküdar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Tuzla, Ataşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde üstünlük elde ederek 4.928.772 oy aldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023