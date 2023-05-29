28 Mayıs 2.turda Isparta seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Isparta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Isparta kaç oy aldı? İşte detaylar...

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

28 Mayıs Isparta seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları! Kılıçdaroğlu Isparta kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ISPARTA'DA KAÇ OY ALDI?

Isparta'da yüzde 57,67 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 160.927 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ISPARTA'DA KAÇ OY ALDI?

Isparta'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,33 oranıyla 118.138 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.