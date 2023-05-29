28 Mayıs 2.turda Iğdır seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Iğdır oy oranı kaç oldu? Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli Kemal Kılıçdaroğlu Iğdır kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Iğdır kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE IĞDIR'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Iğdır genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,22 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,78 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN IĞDIR'DA KAÇ OY ALDI?

Iğdır'de yüzde 33,22 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 146.215 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU IĞDIR'DA KAÇ OY ALDI?

Iğdır'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,78 oranıyla 274.420 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Iğdır, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Iğdır olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Iğdır yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Iğdır yüzde 72.9