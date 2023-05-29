28 Mayıs 2.turda Hakkari seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkari ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkari oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Hakkari kaç oy aldı? İşte detaylar...

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

28 Mayıs Hakkari seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Hakkari'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkari oy oranlarını Hakkari geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkari oy oranları! Kılıçdaroğlu Hakkari kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN HAKKARİ'DE KAÇ OY ALDI?

Hakkari'de yüzde 27,89 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 39.754 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKARİ'DE KAÇ OY ALDI?

Hakkari'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72,11 oranıyla 102.784 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.