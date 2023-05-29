28 Mayıs 2.turda Gümüşhane seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Gümüşhane seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranlarını Gümüşhane geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranları! Kılıçdaroğlu Gümüşhane kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN GÜMÜŞHANE'DE KAÇ OY ALDI?

Gümüşhane'de yüzde 78,54 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 60.401 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GÜMÜŞHANE'DE KAÇ OY ALDI?

Gümüşhane'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21,46 oranıyla 16.505 OY oy aldı.