28 Mayıs 2.turda Giresun seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
Gündem Haberleri
28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Giresun kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Giresun kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs Giresun seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranlarını Giresun geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranları! Kılıçdaroğlu Giresun kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
Giresun'da yüzde 64,69 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 190.440 OY aldı.
Giresun'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,31 oranıyla 103.960 OY oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerindetoplam %61,05 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerinde ederek %32,92 oy aldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023