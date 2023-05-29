28 Mayıs 2.turda Giresun seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Giresun kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Giresun kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Giresun seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranlarını Giresun geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranları! Kılıçdaroğlu Giresun kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

Giresun'da yüzde 64,69 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 190.440 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

Giresun'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,31 oranıyla 103.960 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.





14 MAYIS'TA ERDOĞAN GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerindetoplam %61,05 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerinde ederek %32,92 oy aldı.