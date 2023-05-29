28 Mayıs 2.turda Gaziantep seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Gaziantep seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranlarını Gaziantep geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranları! Kılıçdaroğlu Gaziantep kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN GAZİANTEP'DE KAÇ OY ALDI?

Gaziantep'de yüzde 62,72 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 697.194 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GAZİANTEP'DE KAÇ OY ALDI?

Gaziantep'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37,28 oranıyla 414.367 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.



