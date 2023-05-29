28 Mayıs 2.turda Eskişehir seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs Eskişehir seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir oy oranlarını Eskişehir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir oy oranları! Kılıçdaroğlu Eskişehir kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
Eskişehir'de yüzde 44,6 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 266.063 OY aldı.
Eskişehir'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,4 oranıyla 330,595 OY oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Odunpazarı'nda toplam %41,81oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Odunpazarı ilçelerinde üstünlük elde ederek %50,39 oy aldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023