28 Mayıs 2.turda Elazığ seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Elazığ kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 Mayıs Elazığ seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranlarını Elazığ geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranları! Kılıçdaroğlu Elazığ kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ELAZIĞ'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Elazığ genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,73; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,27 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ELAZIĞ'DA KAÇ OY ALDI?

Elazığ'da yüzde 70,27oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 244.904 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ELAZIĞ'DA KAÇ OY ALDI?

Elazığ'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,73 oranıyla 103.607 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

YÜZDE 52 İLE KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener resmi açıklama ile son oy oranlarını duyururken, Erdoğan yüzde 52,16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oy aldı.

ELAZIĞ KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.