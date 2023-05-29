28 Mayıs 2.turda Edirne seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Edirne oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Edirne oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Edirne kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Edirne kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Edirne kaç oy aldı?

Bu gece yarısından itibaren benzine 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor

28 Mayıs Edirne seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Edirne oy oranlarını Edirne geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Edirne oy oranları! Kılıçdaroğlu Edirne kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE EDİRNE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Edirne genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,91; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,09 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN EDİRNE'DE KAÇ OY ALDI?

Edirne'de yüzde 33,09 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 91.786 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU EDİRNE'DE KAÇ OY ALDI?

Edirne'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 66,91 oranıyla 185.592 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

EDİRNE KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ