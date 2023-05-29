28 Mayıs 2.turda Düzce seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Düzce ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Düzce oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Düzce kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Düzce kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Düzce seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Düzce'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Düzce oy oranlarını Düzce geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Düzce oy oranları! Kılıçdaroğlu Düzce kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN DÜZCE'DE KAÇ OY ALDI?

Düzce'de yüzde 71,93 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 187.783 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÜZCE'DE KAÇ OY ALDI?

Düzce'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,07 oranıyla 73.278 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.