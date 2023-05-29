28 Mayıs 2.turda Diyarbakır seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Diyarbakır kaç oy aldı?

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28 Mayıs Diyarbakır seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranlarını Diyarbakır geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranları! Kılıçdaroğlu Diyarbakır kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DİYARBAKIR'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Diyarbakır genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,61; Recep Tayyip Erdoğan yüzde28,39 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA KAÇ OY ALDI?

Diyarbakır'da yüzde 28,39 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 241.916 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR'DA KAÇ OY ALDI?

Diyarbakır'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,61 oranıyla 610.078 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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