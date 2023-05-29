28 Mayıs 2.turda Denizli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Denizli ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?
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28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Denizli oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Denizli kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Denizli kaç oy aldı? İşte detaylar...
28 Mayıs Denizli seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Denizli'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Denizli oy oranlarını Denizli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Denizli oy oranları! Kılıçdaroğlu Denizli kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.
Denizli'de yüzde 53 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 367.447 OY aldı.
Denizli'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47 oranıyla 326.035 OY oy aldı.
28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
Denizli'de yüzde 43,89 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 312.652 oy aldı.
Denizli'de yüzde 48,36 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Pamukkale, Güney ve Honaz ilçelerinde üstünlük elde ederek 344.507 oy aldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023