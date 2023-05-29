28 Mayıs 2.turda Çorum seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Çorum kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çorum kaç oy aldı? İşte detaylar..

28 Mayıs Çorum seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranlarını Çorum geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çorum oy oranları! Kılıçdaroğlu Çorum kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇORUM'DA KAÇ OY ALDI?

Çorum'da yüzde 64,8 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 225.583 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇORUM'DA KAÇ OY ALDI?

Çorum'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,2 oranıyla 122.664 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇORUM'DA KAÇ OY ALDI?

Çorum yüzde 61,74 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 218.807 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇORUM'DA KAÇ OY ALDI?

Çorum'da yüzde 33,12 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 117.373 oy aldı.