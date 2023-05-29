28 Mayıs 2.turda Çankırı seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Çankırı kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çankırı kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Çankırı seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Çankırı'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çankırı'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranlarını Çankırı geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çankırı oy oranları! Kılıçdaroğlu Çankırı kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇANKIRI'DA KAÇ OY ALDI?

Çankırı'da yüzde 76,8 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 92.593 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇANKIRI'DA KAÇ OY ALDI?

Çankırı'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 23.2 oranıyla 28.040 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.