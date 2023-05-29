28 Mayıs 2.turda Çanakkale seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Çanakkale seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'dE kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale oy oranlarını Çanakkale geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale oy oranları! Kılıçdaroğlu Çanakkale kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇANAKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Çanakkale'de yüzde 58,1 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 222.754 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇANAKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Çanakkale'dE 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,9 oranıyla 160.736 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇANAKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Çanakkale'de yüzde 39,49 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 155.165 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇANAKKALE'DE KAÇ OY ALDI?

Çanakkale'de yüzde 54,58 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelibolu, Gökçeada, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde üstünlük elde ederek 214.450 oy aldı.