28 Mayıs 2.turda Bursa seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bursa kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bursa kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Bursa seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranlarını Bursa geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bursa oy oranları! Kılıçdaroğlu Bursa kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl ,İznik Karacabey, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir oy oranları! Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BURSA'DA KAÇ OY ALDI?

Bursa'da yüzde 54.7 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 1.118.511 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BURSA'DA KAÇ OY ALDI?

Bursa'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.3 oranıyla 927.775 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.