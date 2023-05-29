28 Mayıs 2.turda Burdur seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Burdur kaç oy aldı? Burdur Ağlasun Altınyayla Bucak Çavdır Çeltikçi Gölhisar Karamanlı Kemer Tefenni Yeşilova oy oranları!

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

28 Mayıs Burdur seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Burdur'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranlarını Burdur geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Burdur oy oranları! Kılıçdaroğlu Burdur kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BURDUR'DA KAÇ OY ALDI?

Burdur'da yüzde 55.8 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 97.956 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BURDUR'DA KAÇ OY ALDI?

Burdur'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.2 oranıyla 77.496 OY oy aldı.