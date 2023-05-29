28 Mayıs 2.turda Bolu seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bolu ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bolu oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bolu kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BOLU'DA KAÇ OY ALDI?

Bolu'da yüzde 64,7 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 133.670 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BOLU'DA KAÇ OY ALDI?

Bolu'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 35,3 oranıyla 73.030 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.