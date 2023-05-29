28 Mayıs 2.turda Bitlis seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis oy oranı araştırılıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bitlis kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Bitlis seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis oy oranlarını Bitlis geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Merkez, Mutki ve Tatvan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis oy oranları! Kılıçdaroğlu Bitlis kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Bitlis'da yüzde 49.8 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 82.224 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Bitlis'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.2 oranıyla 82.926 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Bitlis'te yüzde 46,45 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Hizan ve Mutki ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Bitlis'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,91 alırken; Adilcevaz, Ahlat, Merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde üstünlük elde etti.