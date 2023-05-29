28 Mayıs 2.turda Bingöl seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bingöl ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bingöl oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bingöl'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bingöl'de kaç oy aldı? İşte detaylar…

28 Mayıs Bingöl seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bingöl'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bingöl'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bingöl oy oranlarını Bingöl geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bingöl oy oranları! Kılıçdaroğlu Bingöl kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BİNGÖL'DE KAÇ OY ALDI?

Bingöl'de yüzde 68,1 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 95.730 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİNGÖL'DE KAÇ OY ALDI?

Bingöl'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,9 oranıyla 44.885 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BİNGÖL'DE KAÇ OY ALDI?

Bingöl'da yüzde 65,08 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Merkez, Genç, Solhan ve Adaklı ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİNGÖL'DE KAÇ OY ALDI?

Bingöl'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,53 alırken; Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde üstünlük elde etti.