28 Mayıs 2.turda Bayburt seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt ilçeleri oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Bayburt kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bayburt kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Bayburt seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bayburt'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranlarını Bayburt geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bayburt oy oranları! Kılıçdaroğlu Bayburt kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BAYBURT'DA KAÇ OY ALDI?

Bayburt'da yüzde 82,45 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 39.731 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BAYBURT'DA KAÇ OY ALDI?

Bayburt'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 17,55 oranıyla 8.455 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.