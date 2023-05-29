28 Mayıs 2.turda Batman seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Batman oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Batman oy oranı kaç oldu? Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason Kemal Kılıçdaroğlu Batman kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Batman kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BATMAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Batman genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,94 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68,06 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BATMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Batman'de yüzde 31,94 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 100.177 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BATMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Batman'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68,06 oranıyla 213.499 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Batman, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Batman olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Batman yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Batman yüzde 72.9