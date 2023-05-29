28 Mayıs 2.turda Bartın seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranı kaç oldu? Amasra, Kurucaşile, Ulus Kemal Kılıçdaroğlu Bartın kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bartın kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

28 Mayıs Bartın seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bartın'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bartın oy oranları! Kılıçdaroğlu Bartın kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BARTIN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bartın genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,00 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,00 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BARTIN'DA KAÇ OY ALDI?

Bartın'de yüzde 60,00 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 77.963 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BARTIN'DA KAÇ OY ALDI?

Bartın'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,00 oranıyla 51.971 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

BARTIN'DA KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Bartın, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Bartın olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Bartın yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Bartın yüzde 72.9