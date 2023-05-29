28 Mayıs 2.turda Balıkesir seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranı kaç oldu? Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut,Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı,Susurluk Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

28 Mayıs Balıkesir seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir oy oranları! Kılıçdaroğlu Balıkesir kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BALIKESİR 'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Balıkesir genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,80 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,20 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN BALIKESİR 'DE KAÇ OY ALDI?

Balıkesir'da yüzde 47,80 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 412.724 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BALIKESİR 'DE KAÇ OY ALDI?

Balıkesir'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,20 oranıyla 450.802 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.