28 Mayıs 2.turda Ardahan seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ardahan oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ardahan oy oranı kaç oldu? Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli Kemal Kılıçdaroğlu Ardahan kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ardahan kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ARDAHAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Ardahan genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ARDAHAN'DA KAÇ OY ALDI?

Ardahan'de yüzde 52,16 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 22.497 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARDAHAN'DA KAÇ OY ALDI?

Ardahan'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oranıyla 30.657 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Ardahan, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Ardahan olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Ardahan yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Ardahan yüzde 72.9