28 Mayıs 2.turda Amasya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Amasya kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Amasya kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranları!

28 Mayıs Amasya seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Amasya'DA kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Amasya oy oranları! Kılıçdaroğlu Amasya kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AMASYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Amasya genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,84; oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN AMASYA'DA KAÇ OY ALDI?

Amasya'da yüzde 52,16oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 134.428 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AMASYA'DA KAÇ OY ALDI?

Amasya'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,84 oranıyla 92.811 OY oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

AMASYA'DA KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI 10 İL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 10 il ise seçimin kaderini belirleyen etkenlerden oldu. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi.

Bayburt yüzde 82,

Gümüşhane yüzde 78.5,

Çankırı yüzde 76.6,

Yozgat yüzde 76.3,

Rize yüzde 75,

Kahramanmaraş yüzde 75,

Aksaray yüzde 75,

Erzurum yüzde 73,

Sivas yüzde 73,

Konya yüzde 72.9.