28 Mayıs 2.turda Aksaray seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aksaray oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aksaray oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Aksaray kaç oy aldı? İşte detaylar...

28 Mayıs Aksaray seçim sonuçları detayları araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aksaray oy oranlarını Aksaray geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aksaray oy oranları! Kılıçdaroğlu Aksaray kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

28 MAYIS 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların neredeyse tamamı açılırken Erdoğan yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.86 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN AKSARAY'DA KAÇ OY ALDI?

Aksaray'da yüzde 75,38 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 185.625 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AKSARAY'DA KAÇ OY ALDI?

Aksaray'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,62 oranıyla 60.611 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.