28 Mayıs 2.turda Ağrı seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ağrı oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Ağrı oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Ağrı kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AĞRI'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, ağrı genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67,84 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN AĞRI'DA KAÇ OY ALDI?

Ağrı'da yüzde 67,84 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 27.725.13 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AĞRI'DA KAÇ OY ALDI?

Ağrı'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oranıyla 25.432.951 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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