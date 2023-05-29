28 Mayıs 2.turda Afyon seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Afyon oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Afyon oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Afyon'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Afyon'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Afyon kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AFYON'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Afyon genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67,84 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,16 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN AFYON'DA KAÇ OY ALDI?

Afyon'da yüzde 67,84 alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 312.452 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AFYON'DA KAÇ OY ALDI?

Afyon'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,16 oranıyla 148.136 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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