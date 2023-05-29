28 Mayıs 2.turda Adıyaman seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman oy oranları! Kılıçdaroğlu kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Genel Seçimi'nde 13. cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belirlendi. 28 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman oy oranı kaç oldu? Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da kaç oy aldı? Millet İttifakı kaç oy aldı? Sinan Oğan Adıyaman kaç oy aldı?

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28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ADIYAMAN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Adıyaman genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,61; Recep Tayyip Erdoğan yüzde28,39 oy aldı.

28 MAYIS'TA ERDOĞAN ADIYAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Adıyaman'da yüzde 68,84 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; toplamda 216.491 OY aldı.

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ADIYAMAN'DA KAÇ OY ALDI?

Adıyaman'da 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31,16 oranıyla 97.982 oy aldı.

28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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