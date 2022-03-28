28 Mart Pazartesi İstanbul (KİRAZLI) elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

28 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BAĞCILAR

NO: 13884351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 1., İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk/ MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, Dİ bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13887327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 1., İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk/ MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, Dİ bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038401

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1774. sk/ KEMALPAŞA mah 1891., 1917., 1918., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965089

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

NO: 13964477

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13762208

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964480

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASRİ, ATELYE, ATLI, BEKAR, COŞKUN, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, HATUN, KADER, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, KUYU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MESUT, MUTLU, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, RAFETBABA, RÜZGAR, SUBOYU, TUNCA, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞÜKRÜBEY sk/ MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk/ ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762212

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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