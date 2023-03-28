28 Mart okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

28 Mart günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 28 Mart okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.