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28 Mart okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

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28 Mart okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

28 Mart günü serin ve fırtınalı güne uyanan vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Gece yarısı başlayan yoğun yağmurun ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında 28 Mart okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

Balıkesir okullar tatil mi? 28 Mart bugün Balıkesir okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?Balıkesir okullar tatil mi? 28 Mart bugün Balıkesir okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?

Dün gece yarısı itibari ile İstanbul'da etkili olmaya başlayan yoğun yağışın ardından 28 Mart sabahı arama motorlarında okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan 28 Mart okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde.

28 MART OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mart günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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