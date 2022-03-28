28 Mart 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazartesi Resmî Gazete'de yayımlandı! 31788 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

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28 Mart 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazartesi Resmî Gazete'de yayımlandı! 31788 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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28 Mart 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazartesi Resmî Gazete'de yayımlandı! 31788 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Mart Pazartesi 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Mart Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

28 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Mart Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Mart 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmek

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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