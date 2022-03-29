28 Mart 2022 Haberleri
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28 Mart 2022 Manşet Haberleri.
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Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
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