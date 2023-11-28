Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı şehirlerde eğitime ara verilmesi öğrencilerin talep ettiği konuların başında geliyordu. Peki, 28 Kasım (Salı) okullar tatil mi Bursa? Bursa bugün ve yarın okul var mı, yok mu? Kar tatili olan iller! İşte detaylar…

28 Kasım (Salı) okullar tatil mi Bursa? Bursa bugün ve yarın okul var mı, yok mu? Kar tatili olan iller!

Şehirlerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi velilerin ve öğrencilerin en çok talep ettiği konuların başında geldi. Peki, 28 Kasım (Salı) okullar tatil mi Bursa? Bursa bugün ve yarın okul var mı, yok mu? Kar tatili olan iller! İşte detaylar…

28 KASIM (SALI) OKULLAR TATİL Mİ BURSA?

27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak ilinin tüm ilçelerinde, Erzurum'un Palandöken, Yakutiye, Aziziye ilçelerinde ve Hatay'ın İskender'un ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Bugün ise Bursa, Bingöl, Kars, Erzurum, Zonguldak, Bilecik, Karabük, Bolu, Eskişehir, Sivas ve Ankara'da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Ancak Bursa Valiliği'nden henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.

BURSA BUGÜN VE YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası birçok şehrimizde hayat durma noktasına geldi. Ancak 28 Kasım Salı günü okulların tatil olmasına ilişkin valiliklerden herhangi bir yeni duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

KAR TATİLİ OLAN İLLER 28 KASIM 2023 SALI

Erzurum Valiliği tarafından yapılan duyuruda, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Kasım 2023 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle, okulların tatil olup olmayacağına dair kararlar il valilikleri tarafından duyurulmaktadır. Hava koşulları sebebiyle ilçe bazlı tatil kararları ise ilgili kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir.