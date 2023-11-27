28 Kasım (Salı) okullar tatil mi? 2023 yarın okul var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hatay için turuncu kodlu uyarı yayınlanırken Adana, Düzce, Erzurum ve Trabzon'un da dahil olduğu 26 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Arama motorlarında ise 28 Kasım okullar tatil mi? 2023 yarın okul var mı, yok mu? soruları aratılıyor.

Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren ülkemizde, dün de fırtına hayatı felç etti. Birçok kentte çatılar ve ağaçlar uçtu, ulaşımda seferler iptal edildi. Meteoroloji bugün de 27 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Öğrencilerin gündeminde ise 28 Kasım okullar tatil mi? 2023 yarın okul var mı, yok mu? soruları yer aldı.

28 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım günü olumsuz hava şartları nedeniyle Erzurum'un 3 ilçesinde, İskenderun ve Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi. 28 Kasım günü için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı.

Bir süredir soğuk havaların etkisi altında olan Erzurum'da dün akşam saatleri yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı semtlerde binaların çatıları uçarken birkaç ağaç da devrildi. Bir otobüs durağı ve çöp konteynerleri sürüklendi. Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı. Fırtına ve yağmur sabaha karşı yerini tipi şeklindeki kara bıraktı. Sabah saatlerinde işe gidenler ve okul yolundaki öğrenciler zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da yaşandı. Büyükşehir Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Erzurum'da kar yağışı nedeniyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.