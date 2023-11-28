Masterchef 20223 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 28 Kasım dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 28 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

28 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 27 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar:

Mavi Takım: Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım: Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?





28 Kasım Masterchef takım ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican