29 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

29 Kasım Cuma ezanı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da saat kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma saatleri listesine göre il il namaz vakitleri belli oldu. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, kendi şehirlerindeki vakit bilgilerini öğrenmek için detaylara göz atabilir. Bu haberimizde, Türkiye genelindeki en güncel Cuma saatleri bilgilerine ulaşabilir, 29 Kasım Cuma günü ibadetlerinizi vaktinde yerine getirebilirsiniz. İşte, il il Cuma ezanı vakitleri ve detaylar...

İSTANBUL CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, 29 Kasım Cuma günü öğle ezanı saati 12:57 olarak belirlendi. Vatandaşlar bu saat itibarıyla camilerde saf tutmaya başlayabilecek.

ANKARA CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Başkent Ankara'da Cuma namazı vakti ise 12:42 olarak açıklandı. Diyanet'in belirlediği takvime göre ezan okunduktan sonra cemaat namaza başlayabilir.

İZMİR CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Ege Bölgesi'nin en büyük şehri İzmir'de ise Cuma ezanı 13:05'te okunacak. Bu saatten önce camilere gidip gerekli hazırlıkları yapmak mümkün.

BURSA CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Bursa'da ise öğle ezanı 12:57'de okunacak ve cemaat namaza duracak.

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