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29 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

29 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!
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Cuma gününün en önemli ibadetlerinden biri olan Cuma namazı, Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyor. Özellikle 29 Kasım Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Cuma ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde Cuma namazı saatleri araştırılmaya devam ediyor.

29 Kasım Cuma ezanı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da saat kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma saatleri listesine göre il il namaz vakitleri belli oldu. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, kendi şehirlerindeki vakit bilgilerini öğrenmek için detaylara göz atabilir. Bu haberimizde, Türkiye genelindeki en güncel Cuma saatleri bilgilerine ulaşabilir, 29 Kasım Cuma günü ibadetlerinizi vaktinde yerine getirebilirsiniz. İşte, il il Cuma ezanı vakitleri ve detaylar...

İSTANBUL CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, 29 Kasım Cuma günü öğle ezanı saati 12:57 olarak belirlendi. Vatandaşlar bu saat itibarıyla camilerde saf tutmaya başlayabilecek.

28 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

ANKARA CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Başkent Ankara'da Cuma namazı vakti ise 12:42 olarak açıklandı. Diyanet'in belirlediği takvime göre ezan okunduktan sonra cemaat namaza başlayabilir.

28 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

İZMİR CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Ege Bölgesi'nin en büyük şehri İzmir'de ise Cuma ezanı 13:05'te okunacak. Bu saatten önce camilere gidip gerekli hazırlıkları yapmak mümkün.

28 KASIM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!

BURSA CUMA EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Bursa'da ise öğle ezanı 12:57'de okunacak ve cemaat namaza duracak.

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