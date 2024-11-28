28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

28 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/109, K: 2024/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2023/192, K: 2024/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/99, K: 2024/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri