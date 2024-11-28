Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor

Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma

 Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Bir ilde daha başladı! Caddede, sokakta kamera ile takip ediliyorlar
İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor

28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Kasım 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 28 Kasım 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

28 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2023/109, K: 2024/113 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2023/192, K: 2024/161 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/9/2024 Tarihli ve E: 2024/99, K: 2024/162 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/12 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/14 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

"700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum" deyip isyan etti
img

İstanbul'da kabus yeniden hortladı: 2 kişi öldü, sayının artmasından korkuluyor
img

Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Buca, Karşıyaka, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Osmangazi, İnegöl, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Artvin okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.