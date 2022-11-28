28 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 28 Kasım 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 02:00 Fransa - Danimarka 03:45 Dünya Kupası Özetler 04:15 Polonya - Suudi Arabistan 06:00 Kupa Saati 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Meksika - Arjantin 08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 09:00 Dünya Kupası Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:15 Oyunun Sahipleri 11:00 Spor Sabahı 12:30 Spor Bülteni 13:25 Keçiörengücü - Yılport Samsunspor 15:30 Kupa Günlüğü 15:55 Erzurumspor FK - Beyçimento Bandırmaspor 18:00 Kupa Günlüğü 18:55 Göztepe - Altay 22:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Fransa Spor Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 28 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.