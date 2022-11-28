28 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Kasım 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 Fransa - Danimarka
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:15 Polonya - Suudi Arabistan
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Meksika - Arjantin
08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:00 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 Oyunun Sahipleri
11:00 Spor Sabahı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Keçiörengücü - Yılport Samsunspor
15:30 Kupa Günlüğü
15:55 Erzurumspor FK - Beyçimento Bandırmaspor
18:00 Kupa Günlüğü
18:55 Göztepe - Altay
22:00 Aktüel Futbol