28 Eylül TV Yayın akışı! TV'de bugün ne var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı!
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28 Eylül TV yayın akışı, televizyon izleyen kişiler tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorudur. Televizyonda yayınlanan veya yayınlanacak olan programları kaçırmamak adına birçok kişi TV Yayın akışı araştırmasını yapmaktadır. TV'de bugün ne var? Sorusu da en sık aratılanlar arasında. Peki, TV'de bugün ne var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! İşte 28 Eylül TV Yayın akışı!
28 Eylül TV Yayın akışı içerisinde birçok dizi, film, yarışma bulunmaktadır. Televizyonda yer alana programları kaçırmamak için birçok kişi TV yayın akışını takip ediyor. Böylece yayınlanacak olan birçok programı kaçırmıyor. Peki, TV'de bugün ne var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! İşte 28 Eylül TV Yayın akışı!
28 Eylül tarihinde yayınlanacak olan programlar arasında birçok farklı dizi, film ve yarışma programı bulunuyor. Farklı kanallar arasında farklı türlerde diziler yer almakta. Sabah saatlerinden itibaren birçok televizyon kanalı eğlenceli ve dikkat çeken programlar yayınlamakta. İşte Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV gibi televizyon kanallarının yayın akışı.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Üç Kız Kardeş
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
19:45 O Kız
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan'la Gülümse Hayata
12:30 Şehirden Uzakta
13:30 Masumlar Apartmanı
17:00 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mükemmel Eşleşme
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi