28 Eylül TV Yayın akışı! TV'de bugün ne var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı!

28 Eylül TV yayın akışı, televizyon izleyen kişiler tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorudur. Televizyonda yayınlanan veya yayınlanacak olan programları kaçırmamak adına birçok kişi TV Yayın akışı araştırmasını yapmaktadır. TV'de bugün ne var? Sorusu da en sık aratılanlar arasında. Peki, TV'de bugün ne var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! İşte 28 Eylül TV Yayın akışı!

28 Eylül TV Yayın akışı içerisinde birçok dizi, film, yarışma bulunmaktadır. Televizyonda yer alana programları kaçırmamak için birçok kişi TV yayın akışını takip ediyor. Böylece yayınlanacak olan birçok programı kaçırmıyor. Peki, TV'de bugün ne var? Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! İşte 28 Eylül TV Yayın akışı!

28 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

28 Eylül tarihinde yayınlanacak olan programlar arasında birçok farklı dizi, film ve yarışma programı bulunuyor. Farklı kanallar arasında farklı türlerde diziler yer almakta. Sabah saatlerinden itibaren birçok televizyon kanalı eğlenceli ve dikkat çeken programlar yayınlamakta. İşte Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV gibi televizyon kanallarının yayın akışı.

ATV TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

TV8 TV YAYIN AKIŞI

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

19:45 O Kız

STAR TV TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

FOX TV TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

TRT1 TV YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan'la Gülümse Hayata

12:30 Şehirden Uzakta

13:30 Masumlar Apartmanı

17:00 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

SHOW TV TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi