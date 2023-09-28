28 Eylül MasterChef Takım Oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 28 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 28 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTANIN KADROLARI

11. Hafta kadrolar

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takı m : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

26 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu Kırmızı Takım kazandı. Barış ve Tanya eleme adayı oldu.

11. Hafta

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme adayı: Barış

DÜN NE OLDU?

27 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu Tolga kazandı.

3. eleme adayı : Kıvanç.

4. eleme adayı: Esra.

28 Eylül MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün takım oyunu ve dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç