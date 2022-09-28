28 Eylül 2028 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Gündem Haberleri
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Eylül Salı 2028 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Eylül Salı günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 28 Eylül 2028 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
28 Eylül 2028 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 EylülSalıgünü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Eylül 2028 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/19 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/20 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri