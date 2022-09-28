28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Eylül 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 İkili Oyun
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Özel Dosya
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Belçika Pro Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Hollanda Eredivisie Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupasıfenerbahçe Beko -
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol