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28 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı

28 Eylül 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Porsche Supercup

00:30 Haberler

00:35 Rally Raid: Extreme E

01:35 Bisiklet Dünya Şampiyonası

02:30 Snooker: British Open

04:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası

05:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası

06:00 Snooker: British Open

08:00 Tenis: Laver Cup

09:30 Snooker: British Open

11:00 Roger's Last Dance

11:30 Serena The Queen Of Queens

12:00 Tenis: Laver Cup

13:30 Snooker: British Open

15:00 Bisiklet: Cro Race

16:00 Bisiklet: Cro Race

18:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası

18:55 Haberler

19:00 Binicilik

20:00 Porsche Supercup

20:30 Yelken: Sail GP

21:00 Snooker: British Open

23:30 Bisiklet: Cro Race

Kaynak: InterSinema.com / TV

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