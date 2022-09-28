28 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı TV Haberleri 28 Eylül 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var? Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… EUROSPORT YAYIN AKIŞI 00:00 Porsche Supercup 00:30 Haberler 00:35 Rally Raid: Extreme E 01:35 Bisiklet Dünya Şampiyonası 02:30 Snooker: British Open 04:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası 05:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası 06:00 Snooker: British Open 08:00 Tenis: Laver Cup 09:30 Snooker: British Open 11:00 Roger's Last Dance 11:30 Serena The Queen Of Queens 12:00 Tenis: Laver Cup 13:30 Snooker: British Open 15:00 Bisiklet: Cro Race 16:00 Bisiklet: Cro Race 18:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası 18:55 Haberler 19:00 Binicilik 20:00 Porsche Supercup 20:30 Yelken: Sail GP 21:00 Snooker: British Open 23:30 Bisiklet: Cro Race Kaynak: InterSinema.com / TV Eurosport Haberler Porsche TV Haberler

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