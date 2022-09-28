28 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Eylül 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Porsche Supercup
00:30 Haberler
00:35 Rally Raid: Extreme E
01:35 Bisiklet Dünya Şampiyonası
02:30 Snooker: British Open
04:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
05:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
06:00 Snooker: British Open
08:00 Tenis: Laver Cup
09:30 Snooker: British Open
11:00 Roger's Last Dance
11:30 Serena The Queen Of Queens
12:00 Tenis: Laver Cup
13:30 Snooker: British Open
15:00 Bisiklet: Cro Race
16:00 Bisiklet: Cro Race
18:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
18:55 Haberler
19:00 Binicilik
20:00 Porsche Supercup
20:30 Yelken: Sail GP
21:00 Snooker: British Open
23:30 Bisiklet: Cro Race