28 Eylül 2022 Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Bu akşam hangi maçlar var? futbolseverler tarafından araştırılmakta. Liglerin başlamasının ardından gözler hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerine çevrildi. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 28 Eylül 2022 Bugün kimlerin maçı var?

Hafta sonu oynanan maçların dışında hafta içi oynanan maçlar da futbolseverler tarafından merak edilmekte. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi maçların, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı birçok kişi tarafından araştırılmakta. Kullanıcılar internette konuyla ilgili en çok Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 28 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? sorularını araştırdı. İşte günün maçları;

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bugün 28 Eylül 2022 Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan maçların oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar şu şekilde;

13:00 | Kastamonuspor - Nevşehir Bld. | A Spor

17:30 | Şanlıurfaspor - Karşıyaka | A Spor

20:00 | Bursaspor - Boyabatspor | A Spor