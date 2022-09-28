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28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Eylül 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Hk Ümraniyespor-kasimpaşa

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Fta Antalyaspor-a. Demirspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 M. Başakşehir-v. Karagümrük

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor-diyarbakirspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 Ankaragücü - M. Başakşehir

14:30 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:30 Y. Kayserispor - Trabzonspor

16:00 Galatasaray - A. Konyaspor

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Özel Röportaj

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri Kayserispor TV Haberler

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