28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Eylül 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 Hk Ümraniyespor-kasimpaşa
03:45 Haftanın Golleri
04:00 Fta Antalyaspor-a. Demirspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 M. Başakşehir-v. Karagümrük
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor-diyarbakirspor
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Kocaelispor - Beşiktaş
14:00 Ankaragücü - M. Başakşehir
14:30 Beşiktaş - Fenerbahçe
15:30 Y. Kayserispor - Trabzonspor
16:00 Galatasaray - A. Konyaspor
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Özel Röportaj
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası