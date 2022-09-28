28 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Eylül 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor 01:45 Haftanın Golleri 02:00 Hk Ümraniyespor-kasimpaşa 03:45 Haftanın Golleri 04:00 Fta Antalyaspor-a. Demirspor 05:45 Haftanın Golleri 06:00 M. Başakşehir-v. Karagümrük 07:45 Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Trabzonspor-diyarbakirspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Kocaelispor - Beşiktaş 14:00 Ankaragücü - M. Başakşehir 14:30 Beşiktaş - Fenerbahçe 15:30 Y. Kayserispor - Trabzonspor 16:00 Galatasaray - A. Konyaspor 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Gamer 20:00 Özel Röportaj 21:00 Muhabir Masası 22:30 Beinspired 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri Kayserispor TV Haberler

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